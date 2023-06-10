Трюдо з неоголошеним візитом прибув до Києва

Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом. Про це повідомляє CBC.

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У Києві Трюдо розпочав свій візит із покладання вінків до Стіни пам'яті фото: The Canadian Press

«Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо несподівано відвідав Київ у суботу, коли українські військові активізували свій довгоочікуваний контрнаступ, щоб витіснити російську армію з окупованих східних та південних районів країни», – йдеться у повідомленні.

Візит Трюдо в Україну був запланований в умовах суворої секретності фото: The Canadian Press

Видання зазначає, що Трюдо прибув до української столиці, коли уряд щосили намагається оцінити збитки та організувати подальшу евакуацію вниз за течією Дніпра після руйнування греблі Каховської ГЕС. Прем'єр-міністр перебуває в Україні разом із віцепрем'єр-міністром Канади Христею Фріланд, зауважує CBC.

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Прем'єр-міністр перебуває в Україні разом із віцепрем'єр-міністром Канади Христею Фріланд фото: The Canadian Press

«У Києві Трюдо розпочав свій візит із покладання вінків до Стіни пам'яті, унікальної, глибоко особистої колекції фотографій та написів, присвячених полеглим у російсько-українській війні», – зазначається в дописі.

Візит Трюдо в Україну був запланований в умовах суворої секретності, підкреслюють журналісти. При цьому канадський прем’єр відвідує Київ на тлі політичної кризи у Канаді через ймовірне втручання Китаю у федеральні вибори й раптову відставку спеціального доповідача і колишнього генерал-губернатора Девіда Джонстона, а також після тижня інтенсивних зусиль щодо гасіння бурхливих лісових пожеж у Квебеку та інших місцях, які погіршили якість повітря для десятків мільйонів людей у Канаді та США.