Трюдо з неоголошеним візитом прибув до Києва
Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом. Про це повідомляє CBC.
«Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо несподівано відвідав Київ у суботу, коли українські військові активізували свій довгоочікуваний контрнаступ, щоб витіснити російську армію з окупованих східних та південних районів країни», – йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що Трюдо прибув до української столиці, коли уряд щосили намагається оцінити збитки та організувати подальшу евакуацію вниз за течією Дніпра після руйнування греблі Каховської ГЕС. Прем'єр-міністр перебуває в Україні разом із віцепрем'єр-міністром Канади Христею Фріланд, зауважує CBC.
«У Києві Трюдо розпочав свій візит із покладання вінків до Стіни пам'яті, унікальної, глибоко особистої колекції фотографій та написів, присвячених полеглим у російсько-українській війні», – зазначається в дописі.
Візит Трюдо в Україну був запланований в умовах суворої секретності, підкреслюють журналісти. При цьому канадський прем’єр відвідує Київ на тлі політичної кризи у Канаді через ймовірне втручання Китаю у федеральні вибори й раптову відставку спеціального доповідача і колишнього генерал-губернатора Девіда Джонстона, а також після тижня інтенсивних зусиль щодо гасіння бурхливих лісових пожеж у Квебеку та інших місцях, які погіршили якість повітря для десятків мільйонів людей у Канаді та США.
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