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Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»
Росія експлуатує 36 Ан-124, з них десять належать підсанкційній «Волга-Днєпр»
фото з відкритих джерел

Ан-124 «Руслан» – один із найбільших серійних вантажних літаків у світі

Конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан» передасть Україні Канада. Про це повідомив прем’єр-міністр Джастін Трюдо на пресконференції з президентом Зеленським.

Літак відправлять у рамках нового пакету військової допомоги. До пакету також увійдуть десять тисяч артилерійських снарядів і 76 бронеавтомобілів Roshel Senator.

Крім того, Канада долучиться до коаліції винищувачів F-16 для України та виділить нашій країні $500 млн доларів допомоги.

Ан-124 «Руслан» – один із найбільших серійних вантажних літаків у світі. Росія експлуатує 36 Ан-124, з них десять належать підсанкційній «Волга-Днєпр», яка перевозить вантажі для російської нафтогазової і аерокосімчної промисловості.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом.

До слова, уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових £16 млн гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків затоплень, спричинених руйнуванням Каховської дамби.

Теги: росія міністр Канада літак

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