Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори

Під час розмови також була порушена тема боротьби з дезінформацією на рівні G7

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон під час розмови наголосили на необхідності трансатлантичної єдності для забезпечення оборонних потреб України і її повоєнної відбудови. Про це повідомили в офісі глави канадського уряду, передає кореспондент Укрінформу.

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«Прем’єр-міністр та президент наголосили на важливості подальшої трансатлантичної єдності у підтримці оборони України та її довготермінових потреб у відбудові», - зазначили в офісі Трюдо.

За його інформацією, співрозмовники зобов’язалися притягнути Росію до відповідальності за її жорстоку агресію та підтримати тих, хто найбільше постраждав від наслідків російської агресії.

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Раніше повідомлялося, що президент України подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України.

Зокрема президент України Володимир Зеленський підсумував перший день свого робочого візиту до Японії під час саміту «Великої Сімки».

До слова, Джо Байден на саміті G7 відповів на запитання журналістів щодо постачання винищувачів F-16 для України.