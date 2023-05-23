Головна Новини
search button user button menu button

Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори

Діана Гасюк
glavcom.ua
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

Під час розмови також була порушена тема боротьби з дезінформацією на рівні G7

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон під час розмови наголосили на необхідності трансатлантичної єдності для забезпечення оборонних потреб України і її повоєнної відбудови. Про це повідомили в офісі глави канадського уряду, передає кореспондент Укрінформу.

«Прем’єр-міністр та президент наголосили на важливості подальшої трансатлантичної єдності у підтримці оборони України та її довготермінових потреб у відбудові», - зазначили в офісі Трюдо.

За його інформацією, співрозмовники зобов’язалися притягнути Росію до відповідальності за її жорстоку агресію та підтримати тих, хто найбільше постраждав від наслідків російської агресії.

Раніше повідомлялося, що президент України подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України.

Зокрема президент України Володимир Зеленський підсумував перший день свого робочого візиту до Японії під час саміту «Великої Сімки».

До слова, Джо Байден на саміті G7 відповів на запитання журналістів щодо постачання винищувачів F-16 для України.

Читайте також: Україна може отримати угоду про гарантії безпеки на саміті НАТО влітку – ЗМІ
Теги: міністр Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна була почесним учасником роботи «Великої сімки», наголосив Зеленський
Зеленський записав звернення у літаку: чим хвалився президент
21 травня, 21:19
Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з арабськими лідерами
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
19 травня, 21:34
Як Україна звільнятиме території. Банкова повідомила деталі контрнаступу
Як Україна звільнятиме території. Банкова повідомила деталі контрнаступу
9 травня, 10:50
Подоляк покепкував із переляканого Медведєва
Медведєв знову закликав убити Зеленського: Банкова висміяла погрози
4 травня, 01:26
Президент акцентував, що 11 воїнам-прикордонникам були присвоєні звання Герой України
«Попереду головні битви цієї війни» – Зеленський привітав прикордонників натхненною промовою
30 квiтня, 15:44
Батьки переживають за Зеленського і підбадьорюють його
Зеленський розповів, де його батьки та про що з ними розмовляє
29 квiтня, 20:08
Міноборони запускає Офіс з підтримки змін: перша реформа торкнеться держзакупівель
Міноборони запускає Офіс з підтримки змін: перша реформа торкнеться держзакупівель
25 квiтня, 20:20
Наступ триває на трьох напрямках – Мар”їнський, Авдіївський, Бахмутський
Ворог обороняється на Херсонщині та Запоріжжі – Генштаб
24 квiтня, 18:34
«Тепер твердження, що «Україна де-факто є частиною НАТО» набуло реального підтвердження»
Тільки гляньте як заскиглив ватажок вагнерівців Пригожин після «Рамштайну-11»
23 квiтня, 07:25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
112K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
106K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
26K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
24K
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
23K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський

Новини

Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
У Києві та низці областей України оголосили відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:16
Міністр закордонних справ Литви: Україні потрібно більше важкого озброєння
Вчора, 15:43
Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту