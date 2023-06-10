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Поява Трюдо у Верховній Раді спровокувала фурор (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поява Трюдо у Верховній Раді спровокувала фурор (фото)
Трюдо залюбки фотографувався з українськими нардепами
фото: Ірина Геращенко/Facebook

Депутати наввипередки фотографувалися з прем'єром Канади

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо і віце-премʼєрка Христя Фрілянд перебували з робочим візитом у Києві. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

Також Джастін Трюдо виступив у парламенті. Він пообіцяв військову і політичну підтримку Україні, в тому числі на шляху до НАТО, анонсував $400 млн воєнної підтримки ЗСУ і коаліцію F16.

6 фото
На весь екран

Депутати тепло прийняли канадського прем’єра та наввипередки з ним фотографувалися. Щоб зробити знімок, зібралася черга. Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook оприлюднила Ірина Геращенко.

За протоколом, Трюдо виступав двома мовами – англійською і французькою. Він закінчив промову словами «Слава Україні!».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом.

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Теги: міністр Ірина Геращенко Facebook черга

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