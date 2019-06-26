Труба множить кримінальні провадження проти Порошенка, щоб вислужитися перед Зеленським – суддя



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Керівник ДБР хоче налагодити стосунки з чинним президентом Володимиром Зеленським, - Гольник

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба масово заводить кримінальні справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, щоб вислужитися перед чинним главою держави Володимиром Зеленським. Про це заявила на своїй сторінці у Facebook суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник, повідомляє видання «Гордон».

«Сьогодні на порозі зали судових засідань мене перехопив посланець від директора Державного бюро розслідувань. Показав «ксиву», підкреслив, що виконує завдання самого Романа Труби. Сказав, що аналітики ДБР відмоніторили ситуацію з моїм позовом до президента України (визнання бездіяльності протиправною у зв'язку з недотриманням 30-денного терміну видання указу про призначення суддею безстроково). Запропонував написати заяву про злочин колишнього президента. Більшого абсурду годі й очікувати», – написала Гольник.

Суддя додала, що відмовилася писати таку заяву і зазначила, що якщо в ДБР вбачають ознаки злочину, то мають занести дані до Єдиного державного реєстру розслідувань самостійно.



«Здається, у Олександра Лємєнова (юрист, експерт у сфері антикорупційної політики, – ред.) читала, що Труба намагається вислужитися перед новим президентом і тому плодить кримінальні провадження проти Петра Порошенка. Вірогідно, серед них є й небезпідставні. Але навіщо вдаватися до цілковитого безглуздя, продиктованого виключно шкурними інтересами окремо взятого керівника правоохоронного органу, наділеного величезними повноваженнями?» – заявила суддя.



Гольник підкреслила, що територіальні управління ДБР «полюють за дрібнотою», а із середньою ланкою своїх потенційних «клієнтів» цілком нормально співіснують.



«Якість слідства не завжди на рівні. Буває, що починають справи і не завершують – скидають на прокурорів, які є процесуальними керівниками. Тому цілком згодна з думкою експертів: без часткового перезапуску ДБР не обійтися. Та в будь-якому випадку тенденції дуже нездорові», – написала Лариса Гольник.

Лємєнов у себе у Facebook написав, що йому вдалося встановити, хто саме і за чиєю вказівкою приходив до судді.



«Так ось, згідно з даними з моїх джерел, за прямою вказівкою з Києва виконуючої обов'язки директора територіального управління в Полтаві Світлани Савченко «в гості» до Гольник завітав слідчий Денис Шингарьов. Савченко – колишня співробітниця ДФС та суддя в адміністративному суді. Кажуть, це креатура ексмитника Олександра Моргуна, що постійно «тусувався» біля Романа Труби. Можливо, пані Савченко не знає, що методи роботи Гольник дещо відрізняються від того, як працює податкова чи «звичайні адмінсуди», – заявив Лємєнов.