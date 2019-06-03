Генпрокуратура відкрила справу на голову Держбюро розслідувань



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Генпрокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення директором ДБР Романом Трубою кримінального правопорушення

Від голови Ради громадського контролю при ДБР надійшла заява про вчинення Трубою кримінальних правопорушень, - речник ГПУ

Генеральна прокуратура України відкрила справу на голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу. Про це повідомляє спікер генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Лисенко повідомив, що від голови Ради громадського контролю при ДБР Болдіна М.Я. надійшла заява про вчинення Трубою кримінальних правопорушень, а саме:

умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 3 ст. 382 КК України);

службова недбалість, тобто, невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб (ч. 1 ст. 367 КК України);

зловживання владою або службовим становищем, тобто, умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (ч. 1 ст. 364 КК України);

розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).

«За інформацією, викладеною у зверненні, Генеральною прокуратурою України 03.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення Директором ДБР Романом Трубою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України», - повідомив Лисенко.

Здійснення досудового розслідування кримінального провадження передано поліції. Групу прокурорів, які здійснюватимуть нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, визначено з числа працівників гепрокуратури.

«За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей за можливими іншими фактами протиправної діяльності Труби», - додав спікер.