Слідчі визначили, з якої гвинтівки поліцейські вбили хлопчика



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Підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейські Володимир Петровець та Іван Приходько

Зброю, з якої стріляли, досі не знайдено

Слідчі, які розслідують вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час звіту у парламентському комітеті щодо інциденту.

На питання, чи знайдена зброя, з якої стріляли в дитину, він відповів, що є підстави вважати, що постріл вчинений із дрібнокаліберної гвинтівки, повідомляє УП.

«Тому були проведені обшуки, у тому числі і в осіб, які могли сприяти злочину, але наразі зброя не знайдена», - сказав Труба.

Він також підтвердив, що підозрювані відмовились від змиття рук та експертизи на алкогольне сп'яніння, і інформація про це є поки лише у свідченнях поліцейських, які перші прибули на місце злочину.

«До моменту перебування в суді і моменту обрання їм запобіжного заходу жодного сприяння чи наміру сприяти (розслідуванню. – ред.) не було. Вина не визнавалась», - сказав Труба.

Очільник ДБР наголосив, що наразі у статусі підозрюваних лише двоє осіб, інші проходять як свідки. З ними був проведений слідчий експеримент і після комплексу слідчих дій, буде визначений їхній процесуальний статус.

Труба повідомив, що хід розслідування кримінального провадження під його особистим контролем.

Як повідомляв «Главком», Труба також пояснив, чому поліцейським оголошено підозру саме в «умисному вбивстві» дитини.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

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