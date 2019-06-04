  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вбивство дитини: у Раді чекають на звіт Авакова, Князєва і Труби

    • Розсилка
    <span>Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та очільник Нацполіції Сергій Князєв&nbsp;</span> - Вбивство дитини: у Раді чекають на звіт Авакова, Князєва і Труби
    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та очільник Нацполіції Сергій Князєв 
    Фото: Укрінформ

    Народні обранці наголосили, що посадовці мають прозвітувати про хід розслідування

    До Верховної Ради мають прибути голова Нацполіції Сергій Князєв, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Держбюро розслідувань Роман Труба.

    Про це повідомляють ЗМІ.

    З відповідною заявою виступили представники різних фракцій у парламенті.

    Народні обранці наголосили, що посадовці мають прозвітувати про хід розслідування.

    Читайте також

    Зазначимо, що петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з’явилася на сайті президента України в розділі «Електронні петиції».

    Як відомо, сьогодні у Голосіївському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу двом поліцейським, підозрюваних у убивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

    Голосіївський районний суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. 

    Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    Читайте також
    Верховна Рада Арсен Аваков діти вбивство розслідування Сергій Князєв Роман Труба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ