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Обстріл Запоріжжя: Офіс президента показав фото наслідків 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: Офіс президента показав фото наслідків 
Уламки ракет пошкодили будівлі та автівки
фото: Офіс президента

Окупанти завдали два ракетні удари 
 

Уночі рашисти завдали два ракетні удари по Запорізькій області та обласному центру. Одна з ракет влучила на територію приватного підприємства. Внаслідок атаки одна людина загинула. Про це повідомив Офіс президента та показав фото наслідків ударів.

Зайнялася пожежа на площі 800 кв. м.

5 фото
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Ще одна ракета впала на території приватної земельної ділянки. Вибуховою хвилею пошкоджено два авто. Ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, уночі 6 листопада стало відомо, що рашисти обстрілюють Запоріжжя, в обласному центрі лунають вибухи. 

Крім того, вороги обстріляли Нікополь та Миколаївщину.

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Теги: рашисти ракета пожежа Запоріжжя

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