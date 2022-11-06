Обстріл Запоріжжя: Офіс президента показав фото наслідків 

Окупанти завдали два ракетні удари



Уночі рашисти завдали два ракетні удари по Запорізькій області та обласному центру. Одна з ракет влучила на територію приватного підприємства. Внаслідок атаки одна людина загинула. Про це повідомив Офіс президента та показав фото наслідків ударів.

Зайнялася пожежа на площі 800 кв. м.

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Ще одна ракета впала на території приватної земельної ділянки. Вибуховою хвилею пошкоджено два авто. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, уночі 6 листопада стало відомо, що рашисти обстрілюють Запоріжжя, в обласному центрі лунають вибухи.

Крім того, вороги обстріляли Нікополь та Миколаївщину.