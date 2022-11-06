Обстріл Запоріжжя: Офіс президента показав фото наслідків
Окупанти завдали два ракетні удари
Уночі рашисти завдали два ракетні удари по Запорізькій області та обласному центру. Одна з ракет влучила на територію приватного підприємства. Внаслідок атаки одна людина загинула. Про це повідомив Офіс президента та показав фото наслідків ударів.
Зайнялася пожежа на площі 800 кв. м.
Ще одна ракета впала на території приватної земельної ділянки. Вибуховою хвилею пошкоджено два авто. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, уночі 6 листопада стало відомо, що рашисти обстрілюють Запоріжжя, в обласному центрі лунають вибухи.
Крім того, вороги обстріляли Нікополь та Миколаївщину.
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