«Готуємось відповідати»: реакція Зеленського на потенційні обстріли рашистів

У наступному ударі можуть бути використані іранські ракети

Окупанти готуються до завдання ще одного масштабного удару по об’єктах української критичної інфраструктури, проте Україна готує «відповідь». Таку заяву зробив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком».

«Ми також розуміємо, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. У тому числі й для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємось відповідати», – сказав він.

При цьому президент нагадав, що останнім часом з’являється все більше повідомлень, що до Чорного моря не вийшов жоден корабель, здатний нести крилаті ракети «Калібр». Також він зазначив, що чим менше залишається від російського Чорноморського флоту, тим безпечнішим стає Чорне море.

«І обов’язково буде такий день, коли ми зможемо дати звіт, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня зранку Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії.

Раніше директор департаменту безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times заявив, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.