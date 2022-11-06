Обстріл Сумщини: «Укрзалізниця» змінила розклад руху окремих потягів

Пасажири, які мали здійснити посадку на станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка

Через ворожі атаки «Укрзалізниця» вимушена змінити розклад руху деяких потягів, які прямують через Сумську область. Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

У зв’язку з ворожими атаками деякі поїзди «Укрзалізниці» прямуватимуть із затримкою та зміненим розкладом», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, рейс №780 Київ-Суми слідуватиме до Ворожби; рейс №45 Харків-Ужгород слідуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затримається орієнтовно на три години.

Крім того, поїзд №259 Суми- Івано-Франківськ слідуватиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на три години.

В «Укрзалізниці» наголосили, що пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 по станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку.

Нагадаємо, у Сумській області сьогодні, 6 листопада, бійці добровольчих формувань збили російський безпілотник.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія веде наступ на трьох напрямках. Збройні сили України, у свою чергу, відбивають атаки противника в чотирьох областях. Лише минулої доби 5 листопада захисники країни зупинили ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.