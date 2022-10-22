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Центр протидії дезінформації виявив чергові фейки рашистів – підсумки дня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Центр протидії дезінформації виявив чергові фейки рашистів – підсумки дня
Сьогодні окупанти поширили декілька фейків
фото ілюстративне

Центр протидії дезінформації продовжує боротися з дезінформацією РФ

Ресурси пропагандистів провели чергову інформаціну атаку. Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 21.10.2022 окупанти поширили:

Дезінформацію:

Під час демонстрації білоруських дронів президенту Білорусі Олександру Лукашенку, він заявив: «небажано, звичайно, щоб наші зразки [техніки] воювали в Україні: все-таки свої люди».

Маніпуляцію:

Луганський колаборант Родіон Мірошник заявив, що «будь-яка міжнародна місія, ініційована Києвом на Каховську ГЕС, буде свідомо необ’єктивною та політизованою, а Київ та НАТО обов’язково підготують провокацію, якщо на Каховську ГЕС буде спрямовано міжнародну місію».

Дезінформацію:

Незважаючи на повідомлення глави енергетичного агентства, що «росія назавжди втратила основний для себе європейський ринок нафти та газу та зіткнеться з падінням видобутку», російські ЗМІ заявляють, що РФ реалізує кілька проєктів з переорієнтації експорту енергоресурсів на Схід, які замінять втрачені ринки.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: війна фейк росія

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