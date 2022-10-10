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Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили
Інформаційна війна не зупиняється ні на мить
зображення: СБУ

Ресурси пропагандистів провели чергову інформаціну атаку

Посольства європейських країн в Україні не евакуюються – росіяни розповсюджують фейк. 

«Посольства країн ЄС отримали вказівку про термінову евакуацію з Києва», «Західні дипломати розпочали негайну евакуацію зі столиці України»: подібними повідомленнями рясніють російські та проросійські канали в мережі в понеділок, 10 жовтня. Суть наратива в тому, що нібито іноземні представництва ухвалили таке рішення після масованих атак РФ на міста України. Проте фейк швидко розкрили: дипломати залишаються на робочих місцях та продовжують підтримувати Україну.

Так, про фейкову евакуацію посольств написав низка ресурсів, у тому числі й Анатолій Шарій, Klymenko Time, «ДИВИСЬ», Readovka і не тільки.

«За моєю інфою, ЄС розпочали евакуацію послів із Києва. Ще вчора всі були розслаблені», – пише Телеграм-канал Шарія.

Деякі ресурси посилаються на нібито ЗМІ, зокрема «німецькі», але жодних джерел інформації не надають.

Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили фото 1
Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили фото 2
Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили фото 3
Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили фото 4
Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили фото 5
Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили фото 6
Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили фото 7

Тим часом, німецький дипломат, надзвичайний та повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен написала у Твіттері, що залишається в українській столиці і разом із киянами пройшла в укриття після оголошення повітряної тривоги.

«З сотнями киян у укритті. Мене вражає спокій, що панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики у центрі Києва», – йдеться у її повідомленні.

Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили фото 8

Продовжують роботу й американські дипломати. Згідно з повідомленнями офіційного сайту президента, Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної  місії Сполучених Штатів Крістофером Смітом.

Посол зазначила, що дипломатична місія Сполучених Штатів продовжує роботу в Україні.

Крім того, джерела «РБК-Україна» в дипломатичних колах, які представляють дві найбільші західні країни, запевнили, що ні про яку евакуацію посольств не йдеться.

«Посольство відкрите, і ми продовжуємо працювати. Ми тут для підтримки України», – цитує «РБК-Україна» спікера американського посольства Люк Мейнзен.

Політолог Артем Біденко, керівник Інституту інформаційної безпеки підтвердив, що російські тг-канали і медіа масово поширюють фейк про те, що європейські дипломати покидають Україну. «Це частина їхнього наративу сьогодні, бажання показати, що ракетні удари настільки небезпечні, що навіть посольства тікають з Києва. Однак це абсолютна брехня, яка нічим не підтверджена. Навпаки – наприклад, мої знайомі дипломати лишаються в Києві, і виконують свою роботу».

Нагадаємо, окрім ракетної атаки, сьогодні Росія розпочала потужну інформаційно-психологічну кампанію. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) оприлюднив основні тези рашистської дезінформації.

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Теги: дезінформація інформаційна війна пропаганда укриття Україна росіяни росія посольство посол

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