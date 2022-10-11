Атака фейками після ракетного обстрілу. Один день із життя російських ЗМІ

Росіяни знову лякали українців втечею Зеленського…

Вранці 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах, цілячи в об'єкти критичної інфраструктури, мости та житлові райони у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших містах. За останніми даними, в результаті ракетних атак загинуло 23 людини, поранено 100 осіб. Було пошкоджено багато об’єктів важливої інфраструктури у кількох областях України, мешканці багатьох районів залишилися без світла та води.

Одночасно з обстрілами російські пропагандистські медіа та telegram-канали поширювали чутки про нібито втечу Володимира Зеленського з Києва, початок наступу з Білорусії та знищення геть усієї української інфраструктури. Але це не так. У матеріалі, який підготовлено за допомогою сервісів моніторингу Letsdata та Attack Index, зібрано підбірку фейків, якими намагалися налякати українців.

Фейк 1: Зеленський втік з Києва

Президент Зеленський вранці 10 жовтня записав екстрене звернення через терористичну атаку росіян скріншот відео

Російські telegram-канали почали поширювати дезінформацію про те, що, мовляв, президент України Володимир Зеленський був евакуйований з Києва до бункера у західних областях. Зазначимо, про нібито виїзд Зеленського з Києва під час вторгнення росіяни розповідали не вперше.

Однак згодом Зеленський записав відеозвернення до українців зі свого робочого місця, на фоні подвір'я Банкової під час повітряної тривоги. Президент підкреслив, що ракетними ударами росіяни прагнуть паніки та хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Зеленський також нагадав громадянам про необхідність перебувати в укриттях і завжди дотримуватися правил безпеки.

Фейк 2: білоруси і росіяни почали наступ

Вчора стало відомо, що Лукашенко і Путін домовилися про розгортання «спільного регіонального угруповання військ» на території Білорусі фото з відкритих джерел

Другою спробою посіяти паніку була масова поява повідомлень нібито про початок наступу з боку Білорусі, мовляв, Олександр Лукашенко оголосив війну. Проте ця інформація також не відповідала дійсності, хоча російські військові залишаються на постійній основі та території Білорусії.

У Чернігівській ОВА спростували це: «Станом на зараз ділянка державного кордону України на території області контрольована. Безліч дзвінків і повідомлень про «запеклі бої». Не розганяйте паніку. Якщо хтось піде – зустрінемо гідно», – заявив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Оперативне командування «Північ» також заперечило фейк: «Сили Оборони продовжують виконувати свої обов‘язки та готові до будь-якого розвитку подій. У прикордонних регіонах ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала. Проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії не зафіксовано».

​Фейк 3: різка атака по всій лінії фронту

10 жовтня сили протиповітряної оборони збили 73 повітряні цілі, з яких 46 крилатих ракет і 27 дронів фото з відкритих джерел

У telegram-каналах російських пропагандистів почали активно поширювати інформацію, про те, що одночасно з ракетними ударами по інфраструктурі України розпочався наступ рашистів по всій лінії фронту.

Центр протидії дезінформації заперечив ці чутки. «Центр закликає не піддаватись паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел», – йдеться у повідомленні.

Фейк 4: знищено всю інфраструктуру

10-11 жовтня окупанти прицільно били по об'єктах інфаструктури та енергомережі фото: ДСНС

Росіяни почали перебільшувати кількість випущених ракет і наслідки уражень, заявляючи, що вся інфраструктура України була знищена.

Насправді, вучання у критичні об’єкти справді були в тому числі руйнівні удари по ТЕЦ, але не в такій кількості. Так, за даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і місті Києві: «Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком. Головна мета цих воєнних злочинців посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти»

Фейк 5: масова евакуація співробітників посольств

При масованому обстрілі Києва зранку 10 жовтня постраждав візовий відділ консульства Німеччини, що розташовувався на 22 поверсі бізнес-центру 101 Tower фото з соцмереж

Ще одна хвиля фейків була пов’язана з нібито евакуацією посольств західних країн з Києва, а також нібито зі згортанням Червоним Хрестом своєї діяльності в Україні.

Проте пізніше виявилося, що посольства країн ЄС та США в Києві працюють у штатному режимі. Дипломатичні установи не збираються евакуйовуватися зі столиці в зв’язку із ранковими ракетними обстрілами.

Візовий відділ посольства Німеччини зазнав уражень, проте це приміщення не використовувалося для роботи дипломатів. Співробітники у безпеці, повідомили зокрема німецькі дипломати.

​Червоний Хрест також спростував припинення діяльності в країні.

Фейк 6: сварка між Офісом президента та Залужним

Рупори кремля «побачили» на цьому фото Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «браслет зі свастикою» фото з відкритих джерел

Після недолугого фейку роспропаганди про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито носить браслет зі свастикою, з'явилася нова дезінформація. Пабліки російських пропагандистів запустили інформацію нібито про те, що Офіс президента збирається звинуватити Залужного у тому, що українські міста були незахищеними під час обстрілів.

Натомість єдині, кого звинуватив Зеленський – це росіяни. Зазначимо також, українська влада раніше повідомляла, що одним з методів російської пропаганди є поширювання інформації про нібито конфлікт президента (верховного головнокомандувача за Конституцією) з головнокомандувачем ЗСУ.

Про що треба пам’ятати

​Артем Біденко, керівник Інституту інформаційної безпеки, зазначив з приводу нової хвилі дезінформації: «Наш власний моніторинг і моніторинг проекту Attack Index показує, що за останній тиждень відбулась дуже потужна активізація так званої «фабрики фейків», коли десятками створюються різноманітні новини, інформаційні вкиди. Мета досить проста – створити поле хаосу, в якому навіть експерти не зможуть зрозуміти, де правда, а де брехня. Тому наша порада ключова – довіряти офіційним джерелам, перевіряти інформацію в інших медіа, особливу увагу звертати, якщо в новині є емоційно забарвлені слова. Останнє означає, що читача навмисне налаштовують на певний стан, а отже, можуть маніпулювати ним».

Дмитро Золотухін, директор Інституту постінформаційного суспільства зауважив, що боротися треба не тільки з фейками, але і стратегією ворога. Він зазначив, що перемикання уваги телевізійної та онлайн аудиторій з терміну «дезінформація» на термін «ІПСО» в останні кілька місяців показала низький рівень розуміння природи інформаційної діяльності ворога.

«Чергове підтвердження того, про що дослідники говорять не перший рік. Виявлення і розвінчування конкретних фейків позбавлене сенсу, бо їх кількість наростає і в цій діяльності першість отримує той, у кого більше грошей і навчених людей. Ключовим завданням є боротися з метою супротивника та його стратегією. Так, наприклад, усі фейки, пов'язані з останньою ракетною атакою проти України були спрямовані на залякування українців для схилення української влади до перемовин з Володимиром Путіним. А, розуміючи мету, будувати і творити свою систему комунікацій з українцями та довіру до державних інституцій», – зазначив Золотухін.

Центр стратегічних комунікацій