Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ
Росія почала втрачати в середньому 10 танків на день
фото з відкритих джерел

Російські загарбники кидають танки і гаубиці в процесі відступу з території України

Армія Росії почала втрачати в середньому 10 танків на день після того, як українські війська пішли в подвійний контрнаступ на сході і півдні шість тижнів тому. При цьому, українські втрати таких бойових машин значно менші – лише два танки на день.

Про це пише Forbes, додаючи, що такий розрив приголомшливий. Армія, яка атакує, зазвичай втрачає більше техніки, ніж та, яка обороняється. Оскільки їй потрібно перетинати місцевість в той час, як оборона може просто ховатися в окопах і за укріпленнями, ведучи вогонь з більш безпечних місць.

Більше того, російська армія в теорії досі має вогневу перевагу над українськими військами, хоча ця перевага скоротилася зі збільшенням російських втрат. Тим часом Україна отримує все більше техніки від іноземних донорів, а також від самої Росії, чиї військові кидають танки і гаубиці в процесі відступу.

Джерело пише, що пришвидшення російських втрат танків – це результат поганого командування і проблем з мораллю, а не технологічного балансу на полі битви. Половина бойових машин, які Росії довелося списати з початку вересня, були покинуті їхніми екіпажами, а потім захоплені українськими військовими. Видання зауважує, що армія України підриває багато російських танків, але захоплює не менше, використовуючи цю техніку потім на свою користь. 

Російські втрати були величезними ще до початку українського контрнаступу. Станом на перше вересня армія Москви втратила 994 танки, згідно з даними зовнішніх аналітиків. 614 з них були знищені. Це означає, що з кінця лютого Росія втрачала 5 таких бойових машин на день. Тисяча танків – це більше, ніж в арсеналі більшості країн. Через важкі втрати Т-72, Т-80 і Т-90 Кремлю довелося дістати зі складів старі Т-62, які зійшли з конвеєра в 1970-х роках чи й раніше.

Така техніка не дуже вплинула на просування українських бригад на півдні і сході за останні шість тижнів. Тепер на старі танки припадає значна частина російських втрат у бронетехніці. Станом перше вересня Росія втратила лише один Т-62. Але 19 жовтня їй довелося списати 34 таких танки. При цьому, 30 з них потрапили в руки українських військових. Загальна кількість танків, які Росія втратила з лютого і до 19 жовтня, становить 1392 машини. З них 801 був знищений. 

В цей же час, армія України станом на перше вересня втратила 249 танків, більшість з яких – це Т-64. Це означає, що українські військові за пів року війни втрачали в середньому трохи більше, ніж один танк на день. З початку контрнаступу на півдні і сході темп українських втрат пришвидшився до двох танків на день. Станом на 19 жовтня армія України втратила 320 танків, 176 з них були знищені. За останні шість тижнів Україна втратила 71 танк, але захопила 194. Іншими словами, контрнаступ призвів не так до втрати техніки, як до збільшення її запасів.

Нагадаємо, нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок

Як стало відомо, російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.

Читайте також: Американський військовій експерт Гаррі Табах: Кінець війни настане тоді, коли ви зруйнуєте Росію
Теги: росія танки ЗСУ контрнаступ війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танк загорівся внаслідок влучного пострілу бійців ЗСУ
Рашист кинув товаришів у палаючому танку та втік (відео)
18 жовтня, 14:50
Глава МЗС Німеччини знає проблеми України щодо протиповітряної оборони
Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки
16 жовтня, 14:35
Росія втратила в Україні вже 2573 танків
Шість танків та 14 безпілотників: втрати рашистів за добу
Сьогодні, 09:23

Події в Україні

Резніков зробив обнадійливу заяву щодо ППО України
Резніков зробив обнадійливу заяву щодо ППО України
Рашисти запустили ракети з Каспію і декілька груп «мопедів» з півдня, – Вілкул
Рашисти запустили ракети з Каспію і декілька груп «мопедів» з півдня, – Вілкул
Стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ
Стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ
Росія планує продати ще майже 2 млн тонн вкраденого українського зерна
Росія планує продати ще майже 2 млн тонн вкраденого українського зерна
Обстріл Запоріжжя та загроза для Каховської ГЕС. П'ять важливих подій 21 жовтня 
Обстріл Запоріжжя та загроза для Каховської ГЕС. П'ять важливих подій 21 жовтня 
Деокупація Херсонщини: ЗСУ назвали кількість сіл, де стабілізували ситуацію
Деокупація Херсонщини: ЗСУ назвали кількість сіл, де стабілізували ситуацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
67K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
62K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
56K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
19K
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)
15K
«Має зникнути взагалі». Данілов різко висловився про російську мову

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту