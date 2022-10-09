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Росіяни розігнали фейк про «браслет зі свастикою» Залужного (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росіяни розігнали фейк про «браслет зі свастикою» Залужного (фото)
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фото з відкритих джерел

Інформація про «браслет зі свастикою» виявилась брехнею російських пропагандистів

Рупори кремля «побачили» на одному з фото Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «браслет зі свастикою». Звісно, ця інформація – відвертий фейк. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

На брехню пропагандистів вказав журналіст Роман Цимбалюк у своєму Телеграм-каналі.

«Російського мобілізованого запевняють віддати життя за браслет Залужного. Якщо так, нехай зблизька подивляться як він виглядає перед тим як вирушить на інший берег Керченської протоки в чорному мішку», – написав він і опублікував фото аналога браслета Залужного.

Раніше Залужний провів розмову з Генеральним інспектором Бундесверу.

Нагадаємо, 2 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Теги: фейк Україна росія Валерій Залужний

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