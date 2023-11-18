Зеленський попередив українців про небезпеку напередодні зими

За минулу ніч були знищені майже 30 «шахедів»

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 633-го дня війни звернувся до народу. Він привітав сержантів та старшин із професійним святом, розповів про нові санкції проти поплічників росіян та попередив про посилення російських ударів узимку.

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«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки! Головне за сьогодні.

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Перше. Ще раз вітаю всіх українських сержантів і старшин із професійним днем! Я дякую кожному сержанту, кожному старшині, які дійсно дбають про воїнів, підтримують бойовий дух у своїх підрозділах та вміють бути лідерами для солдатів. За час повномасштабної війни понад 13 тисяч сержантів були відзначені державними нагородами. Напередодні я підписав указ про нагородження ще сотні українських сержантів – найкращих, найсильніших. Пишаюся вами всіма.

Друге за сьогодні. Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб. Зокрема, ті, хто причетний до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території. А також особи, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України. Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного звʼязку цих людей з Україною ми не залишимо.

Третє. Я хочу відзначити країни, які цього тижня оголосили про нову допомогу нашій державі. Німеччина, Фінляндія, Литва – дякую за нові оборонні пакети. Естонія – протягом наступних років буде збільшувати безпекові інвестиції у виробництво боєприпасів. І це важливо. Норвегія та Британія – є рішення про нові гуманітарні пакети для України й українців. Дякую. І вже готуємо нові кроки – безпекові кроки – наступних тижнів. Зокрема, це стосується посилення ППО.

Ще одне. За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 «шахедів». Я дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил і зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України. Що ближче до зими, то більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну. Повага і слава всім, хто бʼється заради держави, усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність. Це залежить від кожного, від кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати та додає Україні сили й перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити державу.

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Слава Україні!»

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».