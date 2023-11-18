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Зеленський попередив українців про небезпеку напередодні зими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський попередив українців про небезпеку напередодні зими
Володимир Зеленський попередив, що з настанням холодів атаки росіян посиляться
фото: Офіс президента

За минулу ніч були знищені майже 30 «шахедів»

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 633-го дня війни звернувся до народу. Він привітав сержантів та старшин із професійним святом, розповів про нові санкції проти поплічників росіян та попередив про посилення російських ударів узимку.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки! Головне за сьогодні.

Перше. Ще раз вітаю всіх українських сержантів і старшин із професійним днем! Я дякую кожному сержанту, кожному старшині, які дійсно дбають про воїнів, підтримують бойовий дух у своїх підрозділах та вміють бути лідерами для солдатів. За час повномасштабної війни понад 13 тисяч сержантів були відзначені державними нагородами. Напередодні я підписав указ про нагородження ще сотні українських сержантів – найкращих, найсильніших. Пишаюся вами всіма.

Друге за сьогодні. Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб. Зокрема, ті, хто причетний до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території. А також особи, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України. Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного звʼязку цих людей з Україною ми не залишимо.

Третє. Я хочу відзначити країни, які цього тижня оголосили про нову допомогу нашій державі. Німеччина, Фінляндія, Литва – дякую за нові оборонні пакети. Естонія – протягом наступних років буде збільшувати безпекові інвестиції у виробництво боєприпасів. І це важливо. Норвегія та Британія – є рішення про нові гуманітарні пакети для України й українців. Дякую. І вже готуємо нові кроки – безпекові кроки – наступних тижнів. Зокрема, це стосується посилення ППО.

Ще одне. За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 «шахедів». Я дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил і зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України. Що ближче до зими, то більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну. Повага і слава всім, хто бʼється заради держави, усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність. Це залежить від кожного, від кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати та додає Україні сили й перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити державу.

Слава Україні!»

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Теги: Німеччина санкції інвестиції Естонія Фінляндія незалежність Норвегія українці викрадення Литва Володимир Зеленський Україна

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