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Чи призведе зима до змін на фронті: оцінка британської розвідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи призведе зима до змін на фронті: оцінка британської розвідки
фото з відкритих джерел

За останній тиждень жодна сторона не досягла істотного прогресу на фронті

Зима навряд чи призведе до серйозних змін на полі бою в Україні. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X.

Британська розвідка проаналізувала основні події на фронті за останній тиждень і зробила висновки:

  • важкі бої точаться на Куп'янській осі у Луганській області, навколо Авдіївки, на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські війська створили плацдарм;
  • жодна сторона не досягла істотного прогресу на фронті. Росія продовжує зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки.

Розвідка зазначає, що безпілотники та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль на фронті.

«Із настанням холодної зими на сході України майже немає найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту», – вважає британська розвідка.

Як повідомлялося, у Росії в запасі наразі приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 км.

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Теги: окупанти ЗСУ війна британська розвідка

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