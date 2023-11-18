Чи призведе зима до змін на фронті: оцінка британської розвідки

За останній тиждень жодна сторона не досягла істотного прогресу на фронті

Зима навряд чи призведе до серйозних змін на полі бою в Україні. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X.

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Британська розвідка проаналізувала основні події на фронті за останній тиждень і зробила висновки:

важкі бої точаться на Куп'янській осі у Луганській області, навколо Авдіївки, на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські війська створили плацдарм;

жодна сторона не досягла істотного прогресу на фронті. Росія продовжує зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки.

Розвідка зазначає, що безпілотники та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль на фронті.

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«Із настанням холодної зими на сході України майже немає найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту», – вважає британська розвідка.

Як повідомлялося, у Росії в запасі наразі приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 км.