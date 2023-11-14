Розвідка повідомила, як ворог готується до зимових обстрілів

Рашисти вербують українців для збору інформації

Російські спецслужби активно збирають інформацію про об’єкти критичної та військової інфраструктури в Україні, використовуючи також колаборантів-навідників. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк, передає Liga.net.

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За словами Черняка, росіяни активно готуються до нової хвилі ракетного й дронового терору.

«Масованих обстрілів ще не було. Але ми спостерігаємо, як вони проводять дорозвідку об’єктів і критичної, і транспортної інфраструктури. Наші сили теж працюють на території Росії. Виявляють активність із вербування громадян України для збору інформації, фіксують і передають правоохоронним органам для відпрацювання», – заявив він.

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Служба безпеки України також активно працює над викриттям навідників, які допомагають ворогу коригувати удари по Україні.

«Ми діємо так, щоб викрити навідника ще на етапі підготовки до злочину. Щоб він не виконав поставлене йому завдання», – зазначили в СБУ.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.