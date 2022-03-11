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    Події в Україні

    Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців

    Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців
    фото: телеканал ДОМ

    Туреччина працює над евакуацією своїх громадян

    Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Білгіч, повідомляє National Post.

    «Туреччина переносить своє посольство в Києві в місто Чернівці на тлі повідомлень про запланований напад Росії на українську столицю», – заявив Білгіч.

    Також речник МЗС додав, що Туреччина працює над евакуацією своїх громадян, які опинилися у скрутному становищі через бойові дії на території України.

    Нагадаємо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

    Теги: Туреччина МЗС війна Путін напад посольство Чернівці #stoprussia
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    Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців