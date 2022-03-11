Туреччина працює над евакуацією своїх громадян

Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Білгіч, повідомляє National Post.

«Туреччина переносить своє посольство в Києві в місто Чернівці на тлі повідомлень про запланований напад Росії на українську столицю», – заявив Білгіч.

Також речник МЗС додав, що Туреччина працює над евакуацією своїх громадян, які опинилися у скрутному становищі через бойові дії на території України.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.