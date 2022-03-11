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    Росія скинула бомби на Білорусь. Міноборони Лукашенка каже, що це фейк

    Російська авіація для провокації атакувала село в Білорусі - Росія скинула бомби на Білорусь. Міноборони Лукашенка каже, що це фейк
    Російська авіація для провокації атакувала село в Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Прикордонники показали відео, як російський штурмовик атакував прикордонне з Україною село в Республіці Білорусь

    Міністерство оборони Білорусі спростувало інформацію про ракетний удар по білоруському селу Копані. Про це повідомляють білоруські «Белта» та «Єврорадіо» з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони Білорусі Інну Горбачову

    «Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар по білоруському селі є відвертою маячнею», - заявила вона.

    Удар, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, був у районі населеного пункту Копані.

    Навіть у Державній прикордонній службі України показали відео, як російський штурмовик сімейства Су атакував прикордонне з Україною село в Республіці Білорусь.

    «Сьогодні о 14:30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розгорнулися над нашими н.п. Городичі і Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)», – йдеться в повідомленні.

    Також з'явились фото на яких видно пожежу на території Білорусі, а також частини бомби, що впала на території України.

    Селище Копані находиться вритул до кордону з Україною у 50 км в міста Сарни. Цей насленний пункт немає жодного тактичного, стратегічного чи будь-якого іншого військового значення.

    Нещодавно з'явилася інформація про те, що Олександр Лукашенко планує розпочати наступальну операцію білоруської армії проти України 11 березня о 21:00.

    Теги: прикордонники Білорусь Росія Олександр Лукашенко війна Путін бомбардування село
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    Росія скинула бомби на Білорусь. Міноборони Лукашенка каже, що це фейк