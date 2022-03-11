Байден зробив заяву: під заборону потрапили горілка, морепродукти і діаманти з Росії

США скасують торгові преференції для товарів із Росії

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України та розповів про нові санкції проти країни-агресорки. Перед цим президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з Байденом.

Байден у новому зверненні повідомив, що США забороняють постачання в Росію предметів розкоші, а також відмовляться від імпорту з країни-агресора алкоголю, морепродуктів та алмазів.

«Путін – агресор. Він не може вести війну, яка загрожує основам міжнародного миру та стабільності, а потім просити про фінансову допомогу», – наголосив глава Білого дому.

За його словами, США скасують торгові преференції для товарів із Росії (позбавлять РФ статусу країни максимального сприяння торгівлі).

Байден також оголосив, що Велика сімка розширить санкції проти російських олігархів та членів їхніх сімей, які підтримують режим Володимира Путіна.

У Білому домі розповіли, що заборона на експорт предметів розкоші включає коштовні годинники, машини та «інші товари, які часто купує російська еліта».

Напередодні Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії. Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється. Як відомо, Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

Дуже важливо також, що Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі.