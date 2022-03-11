  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Байден зробив заяву: під заборону потрапили горілка, морепродукти і діаманти з Росії

    Американський президент розповів про нові санкції щодо РФ&nbsp; - Байден зробив заяву: під заборону потрапили горілка, морепродукти і діаманти з Росії
    Американський президент розповів про нові санкції щодо РФ 
    фото з відкритих джерел

    США скасують торгові преференції для товарів із Росії

    Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України та розповів про нові санкції проти країни-агресорки. Перед цим президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з Байденом.

    Байден у новому зверненні повідомив, що США забороняють постачання в Росію предметів розкоші, а також відмовляться від імпорту з країни-агресора алкоголю, морепродуктів та алмазів.

    «Путін – агресор. Він не може вести війну, яка загрожує основам міжнародного миру та стабільності, а потім просити про фінансову допомогу», – наголосив глава Білого дому.

    За його словами, США скасують торгові преференції для товарів із Росії (позбавлять РФ статусу країни максимального сприяння торгівлі).

    Байден також оголосив, що Велика сімка розширить санкції проти російських олігархів та членів їхніх сімей, які підтримують режим Володимира Путіна.

    У Білому домі розповіли, що заборона на експорт предметів розкоші включає коштовні годинники, машини та «інші товари, які часто купує російська еліта».

    Напередодні Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії. Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється. Як відомо, Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

    Дуже важливо також, що Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі.

    Теги: Росія США Джозеф Байден санкції експорт війна Путін торгівля імпорт криза президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден зробив заяву: під заборону потрапили горілка, морепродукти і діаманти з Росії