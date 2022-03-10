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    Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – Туреччина

    Російський президент розповів про цю ідею Ердогану - Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – Туреччина
    Російський президент розповів про цю ідею Ердогану
    фото з відкритих джерел

    Зустріч Кулеби і Лаврова назвали «важливим початком»

    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це інформує CNN.

    Як відомо, про це Чавушоглу сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини.

    «Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також розповів про цю ідею президенту Ердогану», – сказав Чавушоглу.

    Він також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим, не призвела до проривів, але стала принаймні початком. Зустріч відбулася в Туреччині сьогодні вранці.

    Чавушоглу додав, що «ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на міністерському рівні – це важливий початок».

    Після переговорів з російським міністром закордонних справ Кулеба повідомив, що рішення про припинення вогню так і не змогли схвалити. Дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для розв'язання усіх нагальних гуманітарних питань.

    Наприкінці зустрічі з ініціативи Лаврова міністри говорили про ядерну безпеку. Глава кремлівського МЗС висловився про тристоронні консультації між Україною, Росією та МАГАТЕ. Однак Кулеба таку ідею відхилив.

    Нагадаємо, Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США.

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    Теги: Туреччина МЗС Путін президент
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    Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – Туреччина