Переговори матимуть сенс, коли українська армія гнатиме ворога

З 24 лютого Україна демонструє небачений досі рівень національної єдності

Дуже важливо, щоб героїзм наших військових і зусилля всього народу не були знівельовані через неприйнятні домовленості з ворогом.

Ціною великих жертв першу атаку ворога відбито. Ініціатива зараз за Україною. Проте це ще далеко не перемога. А ворог – аж ніяк не відмовився від планів знищення України.

Але ворогу потрібна пауза для перегрупування й нарощування сил. Якщо Україна погодиться на припинення вогню без негайного виведення російських військ, наслідки можуть бути катастрофічними. Росіяни окопаються на досягнутих рубежах, уб’ють чи кинуть за ґрати тисячі активних громадян у захоплених містах, дадуть своїм солдатам відпочинок і додатково промиють їм мізки, відремонтують техніку і стягнуть величезні резерви. Після чого почнуть новий наступ.

Єдине, що може зірвати ці плани – перехід українського війська в контрнаступ, доки росіяни деморалізовані, не мають доступних резервів і міцної оборони. Лише в умовах, коли ми гнатимемо ворога з України, переговори можуть дати прийнятний результат.

Небезпечними можуть бути не лише військові, а й політичні поступки, які вже анонсує влада. Повернення до ідеї «сойтісь посрєдінє» з ворогом, мета якого – наше знищення – не дасть нічого, крім послаблення нашої держави.

З 24 лютого Україна демонструє небачений досі рівень національної єдності. Президент України виявив стійкість і лідерство в обороні держави. І отримав беззастережну підтримку як українського народу, так і всього цивілізованого світу. Саме здатність діяти як єдине ціле, керуючись вищими інтересами держави і є нашою головною перевагою у цій війні Давида з Голіафом.

Але, на жаль, останніми днями очевидні тенденції, які загрожують руйнуванням цієї єдності і неприйнятними поступками ворогу.

Антинатівська риторика працюює на розкол як всередині нашого суспільства, так і між Україною та партнерами, які дають нам зброю і душать Росію безпрецедентними санкціями. Маю на увазі не вимоги дати більше зброї чи закрити небо, а перш за все заяви про «нейтралітет», «гарантії Росії» (!) і «в НАТО нас не чекають». Це повернення до російських наративів часів Януковича.

Депутати від «слуг народу», ОПЗЖ і олігархічних груп зареєстрували законопроєкт про дистанційні засідання парламенту і дистанційні голосування. Під які рішення протягується ця авантюра і які будуть наслідки?

В риториці влади знову чути нападки на державницькі сили, які застерігають від спроб іти на неприйнятні поступки ворогу.

Ні перемоги, ні миру такими діями досягти неможливо. Навпаки, зруйнувавши національну єдність заради «компромісів» з агресором, влада лише перенесла б лінію фронту всередину країни з усіма очевидними наслідками.

Поки що це лише потенційна загроза. І зараз дуже важлива чітка позиція всіх державницьких сил, свідомих громадян і перш за все наших військових. Щоб ні у кого навіть думок не виникало заради тимчасових компромісів з ворогом зробити стратегічну помилку, яка може виявитися непоправною.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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