Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У багатьох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У багатьох областях оголошена повітряна тривога
Сирени лунають у східних,, південних та північних областях
фото ілюстративне

Зафіксовано активність ворожої авіації

У східних, частині північних та південних областей загроза ракетного удару. Моніторингові групи повідомляють про проліт російських військових літаків вздовж східного кордону України.

Карта тривог зараз виглядає так:

Карта повітряних тривог станом на 15:17
Карта повітряних тривог станом на 15:17
alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: війна росія Україна окупанти авіація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог обстріляв Немишлянський район Харкова
Рашисти вдарили по густозаселеному житловому масиву Харкова
Вчора, 18:16
Снаряди влучили у сільгосптехнікум,  дві багатоповерхівки
Рашисти обстріляли Донеччину: зруйновані будинки, є поранені та загиблі (фото)
Сьогодні, 11:56
Нікопольщина від ворожих обстрілів потерпала усю ніч
Окупанти обстріляли Нікополь: мер звернувся до мешканців міста
Сьогодні, 08:11

Події в Україні

Харківщина: Міноборони назвало кількість деокупованих населених пунктів
Харківщина: Міноборони назвало кількість деокупованих населених пунктів
У багатьох областях оголошена повітряна тривога
У багатьох областях оголошена повітряна тривога
Мелітополь: у районі аеродрому пролунали гучні вибухи
Мелітополь: у районі аеродрому пролунали гучні вибухи
Росіяни готують нові провокації на Запорізькій АЕС – розвідка
Росіяни готують нові провокації на Запорізькій АЕС – розвідка
Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня
Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня
В окупованому Херсоні прогримів потужний вибух (фото)
В окупованому Херсоні прогримів потужний вибух (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
75K
Ганебна поразка рашистів. Пропагандисти розповіли, як Путін помститься українцям
54K
Росія призупиняє відправку нових підрозділів на територію України, – Генштаб
50K
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати
46K
У Львові жінка влаштувала істерику через зауваження про російську мову (відео)
28K
Путіна заманили у пастку

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту