У багатьох областях оголошена повітряна тривога

Сирени лунають у східних,, південних та північних областях

Зафіксовано активність ворожої авіації

У східних, частині північних та південних областей загроза ракетного удару. Моніторингові групи повідомляють про проліт російських військових літаків вздовж східного кордону України.

Карта тривог зараз виглядає так:

Карта повітряних тривог станом на 15:17 alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.