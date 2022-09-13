Окупанти обстріляли Нікополь: мер звернувся до мешканців міста

Рашисти застосували касетні боєприпаси РСЗВ «Ураган»

Сьогодні, 13 вересня, загарбники обстріляли Нікополь з «Ураганів». Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«За інформацією ДСНС по місту Нікополь ординці застосували касетні боєприпаси РСЗВ «Ураган», - написав він.

Євтушенко також звернувся до мешканців не наближається до елементів боєприпасів і у випадку, якщо побачать їх на вулицях, відразу викликати поліцію та ДСНС. Закликав пояснити це дітям та обмежити сьогодні їх перебування на вулицях міста.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко написав, що Нікопольщина від ворожих обстрілів потерпала усю ніч.

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«Росіяни ударили по району шість разів. Скерували на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади «Гради» та важку артилерію. Минулося без постраждалих.

Понівечені 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються», – наголосив він.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.