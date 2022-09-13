Рашисти обстріляли Донеччину: зруйновані будинки, є поранені та загиблі (фото)

Начальник ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися

Цієї ночі росіяни обстріляли Слов'янськ та завдали ударів по містах на лінії фронту. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«У Слов'янську від обстрілу щонайменше одна людина загинула та одна дістала поранення. Снаряди влучили у сільгосптехнікум, дві багатоповерхівки, ще шість будинків зазнали пошкоджень від вибуху», – написав Кириленко.

9 фото На весь екран

















За словами очільника ОВА, під вогонь потрапило смт Гостре в Курахівській громаді – на щастя, без постраждалих, але пошкоджено двоповерховий будинок.

«Авдіївка вже котрий день поспіль зазнає масованого обстрілу на світанку. Сьогодні обійшлося без постраждалих, обсяги завданої шкоди уточнюємо. Троє людей поранено внаслідок нічного артобстрілу Торецька, пошкоджено щонайменше чотири будинки», – зазначив Кириленко.

Також рашисти завдали авіаудару по Сіверську. «Достеменно відомо про один зруйнований будинок. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань ще необхідно встановити.

Начальник ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.