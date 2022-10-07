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У багатьох областях України лунають сирени: карта

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У багатьох областях України лунають сирени: карта
Повітряна тривога оголошена через активність ворожої авіації
фото ілюстративне

Сьогодні ворог може посилити обстріли України, щоб зробити «подарунок» Путіну

Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації вздовж кордонів України. У багатьох областях оголошена повітряна тривога.

Загроза ракетного удару зараз у таких областях:

Карта повітряних тривог станом на 8:40
Карта повітряних тривог станом на 8:40
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Додамо, що сьогодні, 7 жовтня, російському диктатору Володимиру Путіну виповнилось 70 років. У зв’язку з цим ворог може масово обстрілювати Україну. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу нагадав, що росіяни мають прив'язку до дат, тому можуть обстрілювати Україну як символічний «подарунок» Путіну.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку. 

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Теги: війна росія Україна окупанти авіація

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