Вчорашня атака на Запоріжжя: що відомо на цей час (фото)
Внаслідок обстрілу всього загинуло 11 людей
Станом на ранок 7 жовтня, у Запоріжжі триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.
«За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано вісім загиблих осіб, врятовано шість людей, з яких п'ять госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.
За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких вісім госпіталізовано.
Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.
«Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС, а також п'ять одиниць техніки комунальних служб», – додали в ДСНС.
Нагадаємо, вчора окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.
Близько 11:00 рашисти знову вдарили по Запоріжжю.
Додамо, що сьогодні ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе.
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