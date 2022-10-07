Вчорашня атака на Запоріжжя: що відомо на цей час (фото)

Внаслідок обстрілу всього загинуло 11 людей

Станом на ранок 7 жовтня, у Запоріжжі триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано вісім загиблих осіб, врятовано шість людей, з яких п'ять госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких вісім госпіталізовано.

Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.

«Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС, а також п'ять одиниць техніки комунальних служб», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

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Близько 11:00 рашисти знову вдарили по Запоріжжю.

Додамо, що сьогодні ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе.