Jкупант вперше застосував безпілотні літальні апарати для удару по Запоріжжю

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя

У ніч на 7 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів», – розповів він.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя.

За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено.

Інформація уточнюється.

«Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам», – зазначив Старух.

Раніше повідомлялося, що вночі під час повітряної тривоги жителі Запоріжжя почули вибухи.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня рашисти атакували дронами, випущеними з півдня, Білу Церкву.

Також було атаковано дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО збили шість іранських безпілотників.

6 жовтня окупанти атакували дронами Харків.