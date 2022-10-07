Окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя
У ніч на 7 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
«Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів», – розповів він.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя.
За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено.
Інформація уточнюється.
«Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам», – зазначив Старух.
Раніше повідомлялося, що вночі під час повітряної тривоги жителі Запоріжжя почули вибухи.
Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня рашисти атакували дронами, випущеними з півдня, Білу Церкву.
Також було атаковано дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО збили шість іранських безпілотників.
6 жовтня окупанти атакували дронами Харків.
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