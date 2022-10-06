Окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині

Жителі Хмельниччини під час повітряної тривоги чули звуки вибухів

Внаслідок обстрілу, попередньо, постраждалих немає

Російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гамаль.

«Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих нема.

Крім того, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.