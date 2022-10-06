Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
Завтра в Санкт-Петербурзі відбудеться неформальна зустріч глав СНД
Завтра, 7 жовтня, російському диктатору Володимиру Путіну виповниться 70 років. Прессекретар Дмитро Пєсков розкрив плани загарбника зі святкування дня народження, передають росЗМІ.
Відомо, що завтра в Санкт-Петербурзі відбудеться неформальна зустріч глав організації Співдружності Незалежних Держав.
«Путін 7 жовтня, у день народження, працюватиме у Санкт-Петербурзі, де у нього запланована неформальна зустріч глав СНД», – сказав Пєсков.
Раніше повідомлялося, що російські еліти почали заганяти Путіна в кут.
Нагадаємо, 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.
Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.
Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.
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