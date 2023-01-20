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Влада попередила киян про звуки вибухів уночі: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Влада попередила киян про звуки вибухів уночі: деталі
Поблизу столиці на річці утворився льодяний затор
фото з відкритих джерел

На Десні підриватимуть кригу: вибух може бути досить гучним 

Цієї ночі мешканці столиці можуть почути гучний вибух – сапери здійснять підрив льодового затору на Київзині. Відповідне попередження оприлюднила Київська міська військова адміністрація.

Через льодохід на річці Десна біля села Погреби на водоймі утворився затор, що спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах. Для вирішення проблеми у ніч із 20 на 21 січня 2023 року сапери здійснять підрив льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я.

Просимо не панікувати, працюватимуть вибухотехніки

Міськрада

Орієнтовний час вибуху – 23:00-01:00.

Звук вибуху може бути досить гучним з огляду на нічний час – особливо в Деснянському й Оболонському районах столиці.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у Вишгородському районі опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в селі Нижча Дубечня на озері під лід провалилась людина.

До слова, у грудні спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води. 

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Теги: вибух Київ річка

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