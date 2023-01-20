Влада попередила киян про звуки вибухів уночі: деталі

На Десні підриватимуть кригу: вибух може бути досить гучним

Цієї ночі мешканці столиці можуть почути гучний вибух – сапери здійснять підрив льодового затору на Київзині. Відповідне попередження оприлюднила Київська міська військова адміністрація.

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Через льодохід на річці Десна біля села Погреби на водоймі утворився затор, що спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах. Для вирішення проблеми у ніч із 20 на 21 січня 2023 року сапери здійснять підрив льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я.

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Орієнтовний час вибуху – 23:00-01:00.

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Звук вибуху може бути досить гучним з огляду на нічний час – особливо в Деснянському й Оболонському районах столиці.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у Вишгородському районі опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в селі Нижча Дубечня на озері під лід провалилась людина.

До слова, у грудні спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води.