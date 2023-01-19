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У Херсоні після тривоги лунали вибухи: місцеві жителі повідомляють про влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Херсоні після тривоги лунали вибухи: місцеві жителі повідомляють про влучання
фото ілюстративне

За попередніми даними, попадання по житлових будинках

Сьогодні вдень, 19 січня, у Херсоні після скасування повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителі міста заявляють про обстріл. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Як стверджують місцеві жителі, «прильоти» були після відбою тривоги, за попередніми даними, попадання по житлових будинках. Офіційної інформації від військової адміністрації про ворожий обстріл поки що не було.

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області. 

Теги: обстріл Telegram Бахмут Соледар Херсон

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