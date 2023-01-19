У Херсоні після тривоги лунали вибухи: місцеві жителі повідомляють про влучання

За попередніми даними, попадання по житлових будинках

Сьогодні вдень, 19 січня, у Херсоні після скасування повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителі міста заявляють про обстріл. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як стверджують місцеві жителі, «прильоти» були після відбою тривоги, за попередніми даними, попадання по житлових будинках. Офіційної інформації від військової адміністрації про ворожий обстріл поки що не було.

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.