У Херсоні після тривоги лунали вибухи: місцеві жителі повідомляють про влучання
За попередніми даними, попадання по житлових будинках
Сьогодні вдень, 19 січня, у Херсоні після скасування повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителі міста заявляють про обстріл. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Як стверджують місцеві жителі, «прильоти» були після відбою тривоги, за попередніми даними, попадання по житлових будинках. Офіційної інформації від військової адміністрації про ворожий обстріл поки що не було.
Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.
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