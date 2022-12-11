У будинку в Києві стався потужний вибух (фото, відео)

У квартирі вибухнув гелевий акумулятор

10 грудня о 16:50 у 24-поверховому житловому будинку на вул. Паньківська, 20 у Голосіївському районі столиці стався вибух. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

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На місці події рятувальники встановили, що в одній із квартир на 13 поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора. Під час розвідки з верхніх поверхів було виведено 10 осіб на безпечну відстань.

Внаслідок вибуху вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю, також біля будинку пошкоджено поруч припаркований автомобіль.

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Пожежу було ліквідовано о 17:31 на площі 10 кв. м.

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фото: ДСНС

На місці виклику працювало дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіки особового складу.

Постраждалих немає.

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Обставини даної події встановлює слідство.

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