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У будинку в Києві стався потужний вибух (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У будинку в Києві стався потужний вибух (фото, відео)
Над ліквідацією пожежі працювали 32 рятувальники
фото: ДСНС

У квартирі вибухнув гелевий акумулятор

10 грудня о 16:50 у 24-поверховому житловому будинку на вул. Паньківська, 20 у Голосіївському районі столиці стався вибух. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

На місці події рятувальники встановили, що в одній із квартир на 13 поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора. Під час розвідки з верхніх поверхів було виведено 10 осіб на безпечну відстань.

Внаслідок вибуху вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю, також біля будинку пошкоджено поруч припаркований автомобіль.

Пожежу було ліквідовано о 17:31 на площі 10 кв. м.

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фото: ДСНС

На місці виклику працювало дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіки особового складу.

Постраждалих немає.

Обставини даної події встановлює слідство.

Як повідомлялося, нещодавно мешканка Житомира травмувалася при спробі приготувати їсти на туристичному газовому пальнику. Балон пальника вибухнув і обпік жінці обличчя та руки

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Теги: Київ вибух будинок рятувальники ДСНС

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