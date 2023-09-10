У Бахмуті снайпер ліквідував окупанта майже з кілометрової відстані

Росіянин був знищений з дистанції 960 метрів

Українська снайперська група «Привид Бахмута» продовжує знищувати російських загарбників на Донбасі. Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, снайпер «мінусував» окупанта на відстані майже кілометра. Це сталося у Бахмуті поблизу «літачка».

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«Бахмут. Район «літачка». Працює група «Привид» Окремої президентської бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького. З дистанції 960 метрів був знищений росіянин. Наші герої бачать усіх», – зазначив Сирський.

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На відео видно момент ліквідації загарбника, який сподівався залишитись непоміченим.

Раніше воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Запорізькому напрямку вдалися до ризикованого кроку і використали проти ворога так званий «танк-камікадзе».