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У Бахмуті снайпер ліквідував окупанта майже з кілометрової відстані

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Бахмуті снайпер ліквідував окупанта майже з кілометрової відстані
Снайпер майстерно «мінусував» окупанта
фото з відкритих джерел

Росіянин був знищений з дистанції 960 метрів

Українська снайперська група «Привид Бахмута» продовжує знищувати російських загарбників на Донбасі. Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, снайпер «мінусував» окупанта на відстані майже кілометра. Це сталося у Бахмуті поблизу «літачка».

«Бахмут. Район «літачка». Працює група «Привид» Окремої президентської бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького. З дистанції 960 метрів був знищений росіянин. Наші герої бачать усіх», – зазначив Сирський.

На відео видно момент ліквідації загарбника, який сподівався залишитись непоміченим.

Раніше воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Запорізькому напрямку вдалися до ризикованого кроку і використали проти ворога так званий «танк-камікадзе».

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Теги: Олександр Сирський Бахмут полковник відео снайпер

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