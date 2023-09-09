Генерал Наєв проїхався на трофейному танку

Наєв запевнив, що танкісти завжди готові протидіяти ворогу

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ відвідав навчання танкових військ Сил оборони

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав навчання танкових військ Сил оборони. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

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Танкісти, які захищають Україну на півночі країни, провели навчання щодо вдосконалення своїх навичок.

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Також генерал особисто проїхався на трофейній техніці.

Раніше генерал розповів, як ЗСУ протидіють російським диверсантам на півночі.

Як повідомлялося, у ніч проти 15 серпня російські диверсійно-розвідувальні групи намагалася проникнути через Новгород-Сіверської територіальну громаду, що на Чернігівщині.

Нагадаємо, триває 563-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.