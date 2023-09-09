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Генерал Наєв проїхався на трофейному танку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал Наєв проїхався на трофейному танку
Наєв запевнив, що танкісти завжди готові протидіяти ворогу
фото: скріншот із відео

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ відвідав навчання танкових військ Сил оборони

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав навчання танкових військ Сил оборони. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Танкісти, які захищають Україну на півночі країни, провели навчання щодо вдосконалення своїх навичок.

Також генерал особисто проїхався на трофейній техніці.

Раніше генерал розповів, як ЗСУ протидіють російським диверсантам на півночі. 

Як повідомлялося, у ніч проти 15 серпня російські диверсійно-розвідувальні групи намагалася проникнути через Новгород-Сіверської територіальну громаду, що на Чернігівщині.

Нагадаємо, триває 563-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Теги: навчання Сергій Наєв відео

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