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Готував замах на командування ЗСУ: правоохоронці затримали агента-снайпера ФСБ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Готував замах на командування ЗСУ: правоохоронці затримали агента-снайпера ФСБ (фото)
Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру
фото: пресслужба СБУ

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару

Служба безпеки затримала агента-снайпера російської ФСБ, який на 9 травня цього року готував замах на командування Збройних сил України у Запорізькій області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, напередодні цього дня СБУ затримала двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком шестирічної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним «Фантом». Після серії затримань його поплічників він «заліг на дно» і у такий спосіб намагався уникнути покарання.

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз». Цю зброю виробляють на території РФ і використовують насамперед спецпідрозділи країни-агресора.

За наявними даними, саме з такої гвинтівки «Фантом» мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

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На весь екран

Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на «Фантома» згодом знову вийшов представник ФСБ. Під час сеансу зв’язку він поставив нове завдання своєму агенту – скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем «Сонцепьок».

Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався «втемну» використовувати своїх знайомих з фронтових районів області.

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ. Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби зі снайперської гвинтівки.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України попередила замахи на очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова.

Теги: Міноборони боєприпаси СБУ ЗСУ

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