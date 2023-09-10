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Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
Виконав складне завдання Василь Дудинець
фото: 128 ОГШБр

128 ОГШБр застосувала в Запорізькій області проти росіян нову тактику

 

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Запорізькому напрямку вдалися до ризикованого кроку і використали проти ворога так званий «танк-камікадзе». Як повідомив пресофіцер бригади Ярослав Галас в Facebook, танк був підірваний поблизу позицій росіян. Вибух від детонації закладеного боєкомплекту був таким, що з тих позицій українську піхоту «ніхто не турбував».

«Що відчуває людина, яка веде нашпигований вибухівкою та снарядами танк до ворожих позицій, а за кілька метрів до ворога має вискочити на ходу й підірвати танк дистанційним пультом?»,– написав Галас, зазначивши при цьому, що найнебезпечнішу частину операції виконав механік-водій.

«Обкладений вибухівкою танк разом з механіком виходив до ворога на відстань пострілу, і якби в нього влучили з гранатомета, жодних шансів вижити не було б», – зауважив Галас.

Виконати завдання взявся Василь Дудинець з Мукачева, який сам пішов до військкомату на початку березня 2022 року.

«Якби в танк влучили і здетонувала вибухівка, то це була б миттєва смерть. Тобто все зрозуміло – ти або живий, або мертвий. Це не той варіант, що відірвало руку й ногу, а потім тебе дружина або діти катають на інвалідному візку і підносять воду. Для мене краще повернутися неушкодженим або швидка смерть», – сказав Дудинець.

Пресофіцер бригади розповів, що після цієї операції за Дудинцем закріпився позивний Камікадзе.

Нагадаємо, замість Дня танкістів українці відзначатимуть День танкових військ. Дата святкування переноситься на 14 вересня (раніше було 10 вересня).

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Теги: вибух смерть водій вибухівка Facebook дружина

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