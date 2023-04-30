У Бахмуті загинув відомий український журналіст
До початку повномасштабного вторгнення Володимир Мукан працював редактором у «Газеті по-українськи»
Відомий український журналіст та військовий Володимир Мукан загинув у Бахмуті під час виконання бойового завдання. Відповідне повідомлення зʼявилось на його сторінці у Facebook.
«29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ. Дату і час прощання з Володимиром буде повідомлено пізніше», – ідеться у повідомленні.
До початку повномасштабного вторгнення Володимир Мукан працював журналістом і редактором в «Газеті по-українськи», журналі «Країна» та інтернет-порталі Gazeta.ua. Також він був співорганізатором найбільшого ретро фестивалю в Україні Old Car Land.
У Навчально-науковому інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка повідомили, що Володимир Мукан був аспірантом, випускником і співробітником Навчально-наукового інституту філології, автором ідеї «Філологічний календар».
Крім того, Мукан був PR-менеджером, власником агенції комунікацій. У нього залишилося двоє синів.
Нагадаємо, оператор переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Starstreak 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України Андрій Лінійчук загинув під час чергового ворожого обстрілу.
Раніше у Києві помер ветеран АТО, учасник Революції гідності Дмитро Двойченков.
Також у бою поблизу Бахмута загинув двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук.
Крім того, у бою поблизу Бахмута Донецької області загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі. Колишній учасник кампанії Shell to Sea, спрямованої проти газового проєкту Corrib, нещодавно поїхав до України, щоб допомогти її збройним силам.
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