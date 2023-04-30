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У Бахмуті загинув відомий український журналіст

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Бахмуті загинув відомий український журналіст
Володимир Мукан був PR-менеджером, власником агенції комунікацій
фото з відкритих джерел

До початку повномасштабного вторгнення Володимир Мукан працював редактором у «Газеті по-українськи»

Відомий український журналіст та військовий Володимир Мукан загинув у Бахмуті під час виконання бойового завдання. Відповідне повідомлення зʼявилось на його сторінці у Facebook.

«29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ. Дату і час прощання з Володимиром буде повідомлено пізніше», – ідеться у повідомленні.

До початку повномасштабного вторгнення Володимир Мукан працював журналістом і редактором в «Газеті по-українськи», журналі «Країна» та інтернет-порталі Gazeta.ua. Також він був співорганізатором найбільшого ретро фестивалю в Україні Old Car Land.

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У Навчально-науковому інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка повідомили, що Володимир Мукан був аспірантом, випускником і співробітником Навчально-наукового інституту філології, автором ідеї «Філологічний календар».

Крім того, Мукан був PR-менеджером, власником агенції комунікацій. У нього залишилося двоє синів.

Нагадаємо, оператор переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Starstreak 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України Андрій Лінійчук загинув під час чергового ворожого обстрілу.

Раніше у Києві помер ветеран АТО, учасник Революції гідності Дмитро Двойченков. 

Також у бою поблизу Бахмута загинув двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук. 

Крім того, у бою поблизу Бахмута Донецької області загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі. Колишній учасник кампанії Shell to Sea, спрямованої проти газового проєкту Corrib, нещодавно поїхав до України, щоб допомогти її збройним силам.

 

Теги: інтернет журналіст ветеран

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