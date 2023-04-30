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У Києві помер ветеран АТО, учасник Революції гідності Дмитро Двойченков

Софія Сидоренко
glavcom.ua
У Києві помер ветеран АТО, учасник Революції гідності Дмитро Двойченков
Оператор Дмитро Двойченков помер у Києві у віці 56 років
фото: фейсбук Дмитра Двойченкова

Ветеран АТО Дмитро Двойченков загинув у Києві у віці 56 років

Дмитро Двойченков, який брав участь у Революції гідності та АТО на Сході, помер у Києві у віці 56 років. Про це повідомили друзі Дмитра. 

Чоловік народився у Карлії, РФ. Пізніше переїхав до України через кохання. Уже в Україні працював оператором на Майдані, а пізніше увійшов у лави ЗСУ під час Антитерористичної операції на Сході. З початком повномасштабного вторгнення Росії хотів піти на фронт, але не пройшов через стан здоров'я. 

«Відстояв Майдан на Грушевського, знімав усі бої з балкону палаючого будинку. Ми витягали Дмитра з поліції тоді. Потім він пішов в АТО і воював. З початком повномасштабного вторгнення знову намагався піти в ЗСУ, але не брали за станом здоров’я. Загинув у Києві. Вічная пам’ять хорошій і порядній людині», – написав у фейсбук народний депутат Микола Княжицький.

Дмитро Двойченков працював оператором на «Еспрессо.TV», а також захищав Піски у лавах 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Нагадаємо, у бою поблизу Бахмута загинув двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук.

 

Теги: ветеран Холодний Яр

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