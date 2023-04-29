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У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Після початку повномасштабної війни Віталій пішов захищати країну
фото Міністерство молоді та спорту України

За свою спортивну кар’єру талановитий спортсмен виборов понад 100 медалей

Двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук загинув у Бахмуті 22 квітня 2023 року. 

Про це у Facebook повідомило Міністерство молоді та спорту України.

«Займатися дзюдо Віталій почав у 9 років. Хлопець був одним із найбільш обдарованих та успішних спортсменів в Україні, виборював перемоги на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Став бронзовим призером чемпіонату України, здобувши звання кандидата у майстри спорту», – ідеться в повідомленні.

За свою спортивну кар’єру талановитий спортсмен виборов понад 100 медалей.

Після початку повномасштабної війни Віталій пішов захищати країну. 22 квітня 2023 року захисник України загинув у Бахмуті.

Двадцятитрирічного Героя не дочекалась із війни мати, він був її єдиною дитиною.


Нагадаємо, у бою поблизу Бахмута Донецької області загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.

Теги: війна Бахмут

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