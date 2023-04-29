У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук

Після початку повномасштабної війни Віталій пішов захищати країну

За свою спортивну кар’єру талановитий спортсмен виборов понад 100 медалей

Двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук загинув у Бахмуті 22 квітня 2023 року.

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Про це у Facebook повідомило Міністерство молоді та спорту України.

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«Займатися дзюдо Віталій почав у 9 років. Хлопець був одним із найбільш обдарованих та успішних спортсменів в Україні, виборював перемоги на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Став бронзовим призером чемпіонату України, здобувши звання кандидата у майстри спорту», – ідеться в повідомленні.

За свою спортивну кар’єру талановитий спортсмен виборов понад 100 медалей.

Після початку повномасштабної війни Віталій пішов захищати країну. 22 квітня 2023 року захисник України загинув у Бахмуті.

Двадцятитрирічного Героя не дочекалась із війни мати, він був її єдиною дитиною.

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Нагадаємо, у бою поблизу Бахмута Донецької області загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.