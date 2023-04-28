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У бою за Бахмут загинув доброволець із Ірландії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У бою за Бахмут загинув доброволець із Ірландії
Кафферкі, якому було близько 40 років, був уродженцем острова Ахілл у графстві Майо
фото скріншот відео

Родина Кафферкі опублікувало заяву, в якій підтвердила інформацію про його загибель в Україні

У бою поблизу Бахмута Донецької області загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі. Про це повідомляє Sky News.

Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін віддав шану ірландцю «з чіткими принципами», який загинув в Україні.

«Мої глибокі співчуття родині Кефферкі з приводу сумної смерті Фінбара. Він, очевидно, був молодою людиною чітких принципів. Наші думки і молитви сьогодні з родиною», – сказав Мартін.

Родина Кафферкі опублікувало заяву, в якій підтвердила інформацію про його загибель в Україні.  Кафферкі, якому було близько 40 років, був уродженцем острова Ахілл у графстві Майо. Він був військовим добровольцем і мав бойовий досвід у Сирії, де допомагав курдським бійцям у боротьбі проти «Ісламської держави».

Колишній учасник кампанії Shell to Sea, спрямованої проти газового проєкту Corrib, нещодавно поїхав до України, щоб допомогти її збройним силам.

У заяві, оприлюдненій вчора ввечері, його сім'я повідомила, що очікує подальших подробиць про те, що сталося  Кафферкі. За їхніми словами, він був убитий поблизу Бахмута на сході України.

Раніше повідомлялося, що в Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

Триває 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. Нажаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Не маючи бажаних результатів на полі бою, російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Теги: Ірландія війна Бахмут смерть

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