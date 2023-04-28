У бою за Бахмут загинув доброволець із Ірландії
Родина Кафферкі опублікувало заяву, в якій підтвердила інформацію про його загибель в Україні
У бою поблизу Бахмута Донецької області загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі. Про це повідомляє Sky News.
Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін віддав шану ірландцю «з чіткими принципами», який загинув в Україні.
«Мої глибокі співчуття родині Кефферкі з приводу сумної смерті Фінбара. Він, очевидно, був молодою людиною чітких принципів. Наші думки і молитви сьогодні з родиною», – сказав Мартін.
Родина Кафферкі опублікувало заяву, в якій підтвердила інформацію про його загибель в Україні. Кафферкі, якому було близько 40 років, був уродженцем острова Ахілл у графстві Майо. Він був військовим добровольцем і мав бойовий досвід у Сирії, де допомагав курдським бійцям у боротьбі проти «Ісламської держави».
Колишній учасник кампанії Shell to Sea, спрямованої проти газового проєкту Corrib, нещодавно поїхав до України, щоб допомогти її збройним силам.
У заяві, оприлюдненій вчора ввечері, його сім'я повідомила, що очікує подальших подробиць про те, що сталося Кафферкі. За їхніми словами, він був убитий поблизу Бахмута на сході України.
Раніше повідомлялося, що в Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону.
Триває 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. Нажаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Не маючи бажаних результатів на полі бою, російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.
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