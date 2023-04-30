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Збив 16 ворожих дронів та вертоліт: на фронті загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Збив 16 ворожих дронів та вертоліт: на фронті загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ
За час вторгнення «Кельт» двічі зазнав поранень, а після лікування повертався на фронт
фото з відкритих джерел

25-річний Андрій «Кельт» Лінійчук потрапив під ворожий обстріл

 

Оператор переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Starstreak 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України Андрій Лінійчук загинув під час чергового ворожого обстрілу. Про загибель героя повідомила 95 окрема десантно-штурмова бригада.

«У боях за Україну загинув легендарний зенітник, який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних силах», – ідеться у повідомленні.

25-річний Андрій «Кельт» Лінійчук під час повномасштабного вторгнення став найрезультативнішим зенітником ЗСУ. Він збив 16 дронів «Орлан-10», один БПЛА «Zala» та ворожий вертоліт Ка-52, за що отримав орден «За мужність».

За час вторгнення «Кельт» двічі зазнав поранень, а після лікування повертався на фронт. На жаль, під час чергового обстрілу з боку росіян Андрій Лінійчук загинув.

Андрій родом із Житомирщини. Ще у 2020 році після закінчення університету він підписав контракт та пішов у лави ЗСУ боронити нашу країну на Сході. Повномасштабне вторгнення він зустрів під Горлівкою, що на Донеччині.

Андрій Лінійчук був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet – модифікації Starstreak, яку розробили у Британії та надали Україні в межах військової допомоги.

«Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія», – написав побратим бійця.

Нагадаємо, у Києві помер ветеран АТО, учасник Революції гідності Дмитро Двойченков. 

Також у бою поблизу Бахмута загинув двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук. 

Крім того, у бою поблизу Бахмута Донецької області загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі. Колишній учасник кампанії Shell to Sea, спрямованої проти газового проєкту Corrib, нещодавно поїхав до України, щоб допомогти її збройним силам.

 

Теги: смерть вертоліт фронт орден

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