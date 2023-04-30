Збив 16 ворожих дронів та вертоліт: на фронті загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ
25-річний Андрій «Кельт» Лінійчук потрапив під ворожий обстріл
Оператор переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Starstreak 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України Андрій Лінійчук загинув під час чергового ворожого обстрілу. Про загибель героя повідомила 95 окрема десантно-штурмова бригада.
«У боях за Україну загинув легендарний зенітник, який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних силах», – ідеться у повідомленні.
25-річний Андрій «Кельт» Лінійчук під час повномасштабного вторгнення став найрезультативнішим зенітником ЗСУ. Він збив 16 дронів «Орлан-10», один БПЛА «Zala» та ворожий вертоліт Ка-52, за що отримав орден «За мужність».
За час вторгнення «Кельт» двічі зазнав поранень, а після лікування повертався на фронт. На жаль, під час чергового обстрілу з боку росіян Андрій Лінійчук загинув.
Андрій родом із Житомирщини. Ще у 2020 році після закінчення університету він підписав контракт та пішов у лави ЗСУ боронити нашу країну на Сході. Повномасштабне вторгнення він зустрів під Горлівкою, що на Донеччині.
Андрій Лінійчук був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet – модифікації Starstreak, яку розробили у Британії та надали Україні в межах військової допомоги.
«Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія», – написав побратим бійця.
Нагадаємо, у Києві помер ветеран АТО, учасник Революції гідності Дмитро Двойченков.
Також у бою поблизу Бахмута загинув двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук.
Крім того, у бою поблизу Бахмута Донецької області загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі. Колишній учасник кампанії Shell to Sea, спрямованої проти газового проєкту Corrib, нещодавно поїхав до України, щоб допомогти її збройним силам.
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