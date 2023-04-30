Збив 16 ворожих дронів та вертоліт: на фронті загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ

За час вторгнення «Кельт» двічі зазнав поранень, а після лікування повертався на фронт

25-річний Андрій «Кельт» Лінійчук потрапив під ворожий обстріл

Оператор переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Starstreak 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України Андрій Лінійчук загинув під час чергового ворожого обстрілу. Про загибель героя повідомила 95 окрема десантно-штурмова бригада.

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«У боях за Україну загинув легендарний зенітник, який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних силах», – ідеться у повідомленні.

25-річний Андрій «Кельт» Лінійчук під час повномасштабного вторгнення став найрезультативнішим зенітником ЗСУ. Він збив 16 дронів «Орлан-10», один БПЛА «Zala» та ворожий вертоліт Ка-52, за що отримав орден «За мужність».

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За час вторгнення «Кельт» двічі зазнав поранень, а після лікування повертався на фронт. На жаль, під час чергового обстрілу з боку росіян Андрій Лінійчук загинув.

Андрій родом із Житомирщини. Ще у 2020 році після закінчення університету він підписав контракт та пішов у лави ЗСУ боронити нашу країну на Сході. Повномасштабне вторгнення він зустрів під Горлівкою, що на Донеччині.

Андрій Лінійчук був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet – модифікації Starstreak, яку розробили у Британії та надали Україні в межах військової допомоги.

«Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія», – написав побратим бійця.

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