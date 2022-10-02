У Балаклії підірвався на міні автомобіль швидкої допомоги

Водій автомобіля швидкої допомоги, яка їхала на виклик у Балаклії та підірвалася на міні, загинув

У неділю, 2 жовтня, у нещодавно звільненому від окупантів місті Балаклія на Харківщині на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги. Про це повідомила волонтерка Наталія Попова.

За інформацією волонтерки, фельдшер отримав поранення та опіки, а водій загинув.

«Водій швидкої з бригади 1501, сьогодні загинув. Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта у місті Балаклія і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла», – написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автомобіль «Укртелекому» підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху одна людина загинула, троє поранені.

Крім того, у неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми наїхав на міну. Загинули 4 людини.

Як відомо, триває 221 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.