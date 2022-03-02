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    Події в Україні

    Під Миколаєвом жителі села захопили російський комплекс Панцир-С за $15 млн (фото)

    2 березня &ndash; сьома доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого - Під Миколаєвом жителі села захопили російський комплекс Панцир-С за $15 млн (фото)
    2 березня – сьома доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого
    фото: Дмитро Філатов/Facebook

    Панцир-С1 – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування

    Жителі міста Баштанка Миколаївської області захопили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С та спалили його. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

    «Терпіти не можу переможних реляцій, брязкіткою та шапкозакидування. Війна – це страшне горе. Але цей народ перемогти не можна. Сьогодні колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали та спалили найновіший хвалений комплекс Панцир-С вартістю $15 мільйонів. «Народ-переможець» розбігався українськими полями як щури», – написав Філатов у Facebook.

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    Під Миколаєвом жителі села захопили російський комплекс Панцир-С за $15 млн (фото)
    Під Миколаєвом жителі села захопили російський комплекс Панцир-С за $15 млн (фото)
    фото: Дмитро Філатов/Facebook

    Панцир-С1 самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування.

    2 березня – сьома доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого. Сьогодні попередньо заплановано другий раунд переговорів української та російської делегацій на кордоні з Білоруссю, але чи справді вони відбудуться невідомо.

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    Теги: Росія окупанти Борис Філатов війна Путін путінський режим
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    Під Миколаєвом жителі села захопили російський комплекс Панцир-С за $15 млн (фото)