Під Миколаєвом жителі села захопили російський комплекс Панцир-С за $15 млн (фото)

Панцир-С1 – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування

Жителі міста Баштанка Миколаївської області захопили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С та спалили його. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«Терпіти не можу переможних реляцій, брязкіткою та шапкозакидування. Війна – це страшне горе. Але цей народ перемогти не можна. Сьогодні колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали та спалили найновіший хвалений комплекс Панцир-С вартістю $15 мільйонів. «Народ-переможець» розбігався українськими полями як щури», – написав Філатов у Facebook.

Панцир-С1 – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування.

2 березня – сьома доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого. Сьогодні попередньо заплановано другий раунд переговорів української та російської делегацій на кордоні з Білоруссю, але чи справді вони відбудуться невідомо.

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