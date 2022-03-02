Нобелівські лауреати підписали лист на підтримку України

Весь світ підтримує та допомагає Україні

162 нобелівські лауреати підписали лист на підтримку українського народу, а також із засудженням дій російської влади. Вони порівняли напад на Україну з нападом нацистської Німеччини на Польщу у 1939 році та на СРСР у 1941 році. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми приєднуємося до засудження цих військових дій та принципового заперечення президентом (Росії) Володимиром Путіним легітимності існування України. Завжди є мирний спосіб вирішення суперечок. (Російська влада) ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобовʼязував Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України», – ідеться у зверненні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії за агресію проти України.

Байден пообіцяв, що Росія заплатить за напад на Україну серйозну ціну.

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