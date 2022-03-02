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    Нобелівські лауреати підписали лист на підтримку України

    Нобелівські лауреати приєдналися до засудження російської агресії проти України - Нобелівські лауреати підписали лист на підтримку України
    Нобелівські лауреати приєдналися до засудження російської агресії проти України

    Весь світ підтримує та допомагає Україні

    162 нобелівські лауреати підписали лист на підтримку українського народу, а також із засудженням дій російської влади. Вони порівняли напад на Україну з нападом нацистської Німеччини на Польщу у 1939 році та на СРСР у 1941 році. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Ми приєднуємося до засудження цих військових дій та принципового заперечення президентом (Росії) Володимиром Путіним легітимності існування України. Завжди є мирний спосіб вирішення суперечок. (Російська влада) ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобовʼязував Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України», – ідеться у зверненні.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії за агресію проти України.

    Байден пообіцяв, що Росія заплатить за напад на Україну серйозну ціну.

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    Теги: Росія окупанти війна Нобелівська премія Україна #stoprussia
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    Нобелівські лауреати підписали лист на підтримку України