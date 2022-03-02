Повна ізоляція. Ніякого бізнесу з Росією не може бути

Шрьодер нарешті своє отримав

Пересічні німці не готові отримувати криваві російські гроші

Головний лобіст Росії Шрьодер залишився наодинці. Всі співробітники його офісу звільнилися, оскільки він не готовий жорстко засудити РФ. Начебто маленький штрих, але фантастично показовий.

Пересічні німці вже не готові отримувати брудні, а тепер і криваві російські гроші.

Кажіть всім своїм бізнесовим партнерам, просто знайомим за кордоном припинити співпрацю з росіянами. Повністю. Ніякого бізнесу. Данська компанія Maersk відмовилася завантажувати російські товари в свої контейнери.

Діставайте всі компанії, щоб робили те саме. Потрібно ізолювати Росію. А Шрьодер нарешті своє отримав.

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