У Бердянську депутати побилися посеред дороги

Поконфліктували депутати Бердянської міської та районної ради від різних партій

У суботу, 25 грудня у Бердянську на дорозі побилися двоє депутатів – міської та районної ради. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Близько пів на десяту вечора біля торговельного центру на вулиці Волонтерів зчинилася бійка між водієм одного автомобіля та пасажиром іншого. Виявилося, це депутати Бердянської міської та районної ради від різних партій. У силовий спосіб чоловіки намагалися з'ясувати, хто має перевагу на дорозі.

Під час конфлікту 46-річний чиновник кілька разів вдарив по голові 43-річного опонента. Із травмами обличчя той звернувся до Бердянської міської лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та призначили судово-медичну експертизу. За її результатами події нададуть остаточну кваліфікацію.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській районній раді під час сесії побилися бронзовий призер Олімпійських ігор-2020, депутат від «Самопомочі» Станіслав Горуна та його колега зі «Свободи» Богдан Федун.

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