У Харкові п’ятеро патрульних потрапили до лікарні – розбороняли масову бійку

Конфлікт почався зі сварки двох жінок, стверджують у місцевих ЗМІ

Правоохоронці затримали та оголосили підозру сімом людям

У ніч проти 13 грудня у Київському районі Харкова сталася масштабна бійка між двома групами хлопців. Дісталося і поліцейським, які приїхали на виклик, щоб розняти забіяк. Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини, порушники порядку чинили спротив і не реагували на законні вимоги правоохоронців.

П'ятеро поліцейських травмувалися, їх доправили до лікарні. З якими саме ушкодженнями, в поліції не уточнюють.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб».

Правоохоронці затримали та оголосили підозру сімом людям віком від 19 до 50 років. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Тим часом, як інформує місцеве харківське видання «Telegraf», причиною масштабної сутички став конфлікт між двома жінками, котрі сильно посперечалися між собою. Незабаром за кожну з дам вирішили заступитись хлопці.

Раніше у центрі Львова активісти зірвали запис відео для російського YouTube-каналу «Вписка», під час якого музиканти співали під гітару російські пісні. Молоді люди прийшли на такий «концерт» і напали на виконавців, влаштувавши бійку.

Також у ресторані на вулиці Якуба Коласа у Святошинському районі Києва між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок інциденту чотирьох потерпілих госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.